Popizza e cioccolata, san Nicola nel segno della tradizione

BARI – La tradizione, anche quest’anno, è stata rispettata. La nottata dedicata al santo patrono di Bari ha visto tantissimi devoti arrivare in Basilica per rendere omaggio a San Nicola. Durante la celebrazione eucaristica, una lunga coda lungo le mura della chiesa per assicurarsi un seppur fugace passaggio in cripta una preghiera o un pensiero dedicato al santo di mira. Qualche ragazza, poi, resta ancorata alla leggenda nicolaiana che una volta riguardava il classico giro della colonna per trovare marito, oggi trasformato in un pensiero scritto su un biglietto.

E dopo la messa, tutti per le strade del centro storico: via del Carmine presa d’assalto dai tantissimi che non hanno voluto mancare all’appuntamento con la popizza – rigorosamente dolce – e la cioccolata calda

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp