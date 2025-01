Unità Pronto Intevento Minori, siglato Protocollo in Prefettura BAT

BARLETTA – La realizzazione di un’Unità di Pronto Intervento Minori alla base del Protocollo firmato nella Prefettura della BAT. Nel Palazzo Provinciale del Governo, alla presenza del Prefetto Silvana D’Agostino, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e il Tribunale per i Minorenni di Bari hanno sottoscritto l’accordo per la nascita del presidio, un modo ulteriore per contrastare sia la violenza giovanile, sia quella subita dagli stessi ragazzi.

L’attività promossa e supervisionata dalla Prefettura si inserisce in un’operazione di prevenzione. Nonostante gli ultimi episodi proprio a Barletta, per la Prefettura non sussiste l’esistenza di baby gang nel territorio della sesta provincia pugliese.

