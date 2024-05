Unisalento, pioggia di medaglie ai Campionati Nazionali Universitari

Per il quarto anno consecutivo, la squadra di calcio a 11 degli studenti dell’Università del Salento si conferma campione ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2024, portando a casa la medaglia d’oro. La manifestazione, organizzata dai Centri Universitari Sportivi (CUS) italiani, si è svolta quest’anno a Campobasso e Termoli.

Oltre alla squadra di calcio, anche altri atleti di Unisalento hanno ottenuto ottimi risultati. Chiara Lezzi, studentessa di Giurisprudenza, ha conquistato il bronzo nel taekwondo in una categoria di peso superiore alla sua.

Nel tiro al piattello, Pasquale Salinaro, studente di Ingegneria civile, ha vinto l’argento, mentre Iacopo Tarlo, matricola di Scienze motorie, è arrivato ai quarti di finale nel tennis. Buona performance anche per la squadra di basket che ha battuto il CUS Genova, medaglia d’argento lo scorso anno.

Gli studenti-atleti di Unisalento hanno dimostrato grande entusiasmo e impegno nella manifestazione, considerata una piccola “Olimpiade” nazionale, con circa 3.000 partecipanti. La squadra di calcio, composta da 24 giocatori di diversi corsi di laurea e allenata dai mister Vittorio Botrugno e Paolo Verdesca, ha mostrato un affiatamento eccezionale.

Il prof. Luigi Melica, rappresentante di Unisalento nella Rete degli Atenei italiani Unisport, sottolinea l’importanza del progetto di supporto per gli studenti-atleti. “Il livello tecnico è molto alto. Per arrivare ai vertici non basta essere buoni atleti, ma è fondamentale avere un valido progetto di supporto”, afferma Melica. Unisalento ha implementato un regolamento avanzato per gli studenti-atleti di doppia carriera, universitaria e sportiva, e ha investito molto nello sport a livello formativo, con corsi di laurea specifici.

Melica ringrazia anche Massimo Dina, presidente del CUS Lecce, e Claudio Campilongo, funzionario di Scienze dell’Economia, per il loro impegno nella gestione dello sport universitario. Un ringraziamento particolare anche al rettore dell’università, che ha sostenuto gli studenti durante tutta la manifestazione.

Concludendo, il successo di Unisalento ai CNU 2024 è il risultato di un’organizzazione straordinaria e del supporto continuo agli studenti-atleti, che riescono così a eccellere sia nello sport che negli studi.

