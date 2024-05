Futsal F, la Soccer Altamura vince ma saluta i sogni di Serie A

Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Pero, la Soccer Altamura deve dire addio alle ambizioni di Serie A. Dopo la sconfitta nella partita di andata, la squadra biancorossa si è trovata di fronte a una sfida ardua per accedere alla final four, riuscendo solo a sfiorare l’impresa. La prestazione della squadra, comunque, è stata degna di applausi, con i giocatori che hanno lottato fino all’ultimo secondo.

La partita inizia subito in salita per la squadra di casa, con Cascio del Pero che segna al 2′ sfruttando una disattenzione della difesa e superando Russo. Nonostante il possesso palla, la Soccer Altamura fatica a essere incisiva e si affida a tiri dalla distanza. Plevano al 11′ prova a impensierire Lanza, ma il portiere ospite riesce a deviare. Il Pero, invece, si rende pericoloso solo a sprazzi, fino al pareggio di Habib allo scadere del primo tempo.

Nel secondo tempo, le biancorosse partono forte, costringendo il Pero a difendersi. Plevano e Lorusso provano più volte a segnare, ma senza successo. La Soccer rischia di subire il raddoppio al 12′ su un’azione di De Oliveira. Il tecnico Tassielli decide di schierare Lorusso come quinta di movimento, una scelta che porta al gol del vantaggio con Castro. Le altamurane continuano a premere e trovano il terzo gol con Pedroso negli ultimi minuti. Nonostante gli sforzi finali, la squadra non riesce a segnare il gol che avrebbe portato ai supplementari, spegnendo così le speranze di rimonta.

A fine partita, la Soccer Altamura riceve un’ovazione per la prestazione di cuore, ma la sconfitta dell’andata si è rivelata fatale per le sorti della squadra.

SOCCER ALTAMURA – PERO 3-1

Marcatrici: 1’45” pt Cacio (P), 19’25” pt Habib (A); 13’46” st Castro (A), 19’05” st Pedroso (A).

Soccer Altamura: Russo, Lorusso, Maffei, Carone, Difonzo, Tragni, Plevano, Pedroso, Habib, Castro, Piccolini, Montecalvo. Allenatore: Vincenzo Tassielli.

Pero: Lanza, Attanasio, Annese, Ribeiro, Giuliano, De Stefano, Cascio, Canole, Tschuor, Marino, De Oliveira, Canole. Allenatore: Massimo Agosti.

Arbitri: Mirel Iordache di Vasto e Mauro Ferrone di Pescara. Cronometrista: Andrea Avezzano di Foggia.

Ammonite: Difonzo (A).

