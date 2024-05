Karate, campionato regionale esordienti: tutti i vincitori

Si è svolto lo scorso weekend, al Palamazzola di Taranto, il Campionato Regionale Esordienti di Karate, che ha visto la partecipazione di 135 atleti provenienti da 38 società di tutta la Puglia. La competizione ha incoronato i nuovi campioni regionali in due categorie di kata e quattordici di kumite, equamente distribuite tra maschi e femmine.

Gli atleti, di età compresa tra i 12 e i 13 anni, si sono sfidati nelle specialità del kata (forma) e del kumite (combattimento). Nonostante il karate sia uno sport di combattimento, il regolamento prevede un’attenta tutela della salute dei partecipanti, vietando qualsiasi contatto fisico nelle categorie Esordienti e Cadetti. Questa regola impone agli atleti di eseguire tecniche perfette, fermando il colpo a pochi centimetri dal bersaglio, dimostrando notevoli abilità tecniche sotto la sorveglianza di quattro ufficiali di gara agli angoli e un arbitro centrale.

Per i giovani karateka, tutti cinture marroni poiché la nera non è ottenibile prima dei 14 anni, questa gara rappresenta un’importante verifica delle competenze acquisite in quattro anni di allenamento. Il karate non solo migliora qualità fisiche come agilità, flessibilità, riflessi, equilibrio e coordinazione, ma promuove anche principi di non violenza, autocontrollo, sincerità e onestà, valori essenziali per una società più giusta.

Risultati delle Gare

Kata Femminile

– Campionessa regionale: Santo Roberta (ASD Shingitai di Taranto)

– Seconda: Tedesco Lorena (ASD Shingitai di Taranto)

– Terze ex aequo: Tarantini Pastore MF e Rizzo Alessandra (Zen Karate Do di Brindisi)

Kata Maschile

– Campione regionale: Frascella Carmine (GSKI di Taranto)

– Secondo: Varvara Sergio (Ryugi di Bari)

– Terzi ex aequo: Testa Francesco Pio (Dojo Harashi di Taranto) e Campanella Francesco (KRT Dojo di Bari)

Kumite Femminile

– 40 kg: Quarta Asia (Metropolitan di Brindisi)

– 45 kg: Costantino Silvia (Kyohan Bari)

– 50 kg: Sciacovelli Giorgia (Kanku Dai di Bari)

– 56 kg: Piepoli Marta (Pro Team di Taranto)

– 62 kg: Lacetera Michela (Karate Bitonto)

– 68 kg: Silvestri Martina (FN Sport di Castellana Grotte)

– 68+ kg: Ruggiero Loredana (Karate Kids di Foggia)

Kumite Maschile

– 38 kg: Cusano Riccardo (Fudoshin Bari)

– 43 kg: Saponaro Gabriele (Pro Team di Taranto)

– 48 kg: Coviello Simone (Motris Bitonto)

– 53 kg: Giuliani Achille (Fudoshin Bari)

– 58 kg: Del Campo Domenico (Fitnevol di Foggia)

– 63 kg: Sabino Francesco (Centro Sport di Ruvo di Puglia)

– 75 kg: Caiati Fabrizio (Karate Bitonto)

– 75+ kg: Lomartire Alessandro (Kyohan Simmi di Bari)

Il Campionato Regionale Esordienti ha dimostrato l’elevato livello tecnico e la dedizione dei giovani atleti pugliesi, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione del karate come disciplina sportiva e formativa.

