Lecce – È stata accolta dal Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento la proposta di installazione, nei contesti universitari, di distributori automatici di articoli per l’igiene intima. Saranno in tutto sei i distributori automatici di assorbenti che saranno disponibili gratuitamente e saranno 100% biologici, zero plastica, ipoallergenici, no profumi, no cloro, no fibre sintetiche.

