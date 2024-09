Uniba, storie di successo per il welcome day del Dief

BARI – Due giornate per accogliere, informare, presentarsi e conoscersi. Il Dipartimento di Economia e finanza dell’Uniba apre le porte a matricole e neo diplomati ancora indecisi con i Welcome days che quest’anno assumono una nuova veste con i racconti delle storie di successo di alcuni percorsi di eccellenza di laureati in Economia a Bari. Non solo racconto: la tavola rotonda è servita anche a fornire consigli utili, rassicurare le matricole e infondere fiducia in coloro che non hanno ancora deciso tra la finanza e il management, il marketing e le scienze statistiche.

