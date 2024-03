Uniba, oltre 80 proposte per il bando ERC-SEEDS

BARI – 80 proposte di giovani ricercatori e in caso di aggiudicazione in ballo un milione e mezzo di euro. Questi i numeri del bando Erc Seeds che coinvolge l’Università di Bari Aldo Moro e lo proietta in una dimensione europea.

https://www.youtube.com/watch?v=OwTqHrZmmyY&t=6s

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author