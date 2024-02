Un’autorete di Hristov regala la zona salvezza alla Turris: Potenza ko 1-0 al Torre

Dopo aver sprecato più volte l’occasione del vantaggio per tutti i 90 minuti la Turris ha la meglio del Potenza grazie ad un’autorete di Hristov che costa alla squadra di Marchionni la sconfitta allo scadere e regala tre punti preziosissimi in chiave salvezza ai padroni di casa. I corallini hanno tenuto il pallino del gioco per gran parte della gara sfiorando più volte la via del gol prima di approfittare della sfortunata deviazione del difensore bulgaro.

LA CRONACA. Minuto 23: Jallow si avventa su un taglio di D’Auria e calcia in porta: la sfera terminata alta. Un quarto d’ora più tardi la punizione dello stesso D’Auria termina fuori di un soffio con le due squadre che non avranno più occasioni fino all’intervallo. Subito Turris nella ripresa: al quarto d’ora D’Auria sbaglia clamorosamente su un assist al bacio di Nocerino. Dieci minuti più tardi ancora campani vicini al gol: la punizione di Casarini termina sulla traversa dopo la deviazione di un giocatore del Potenza. Sugli sviluppi del corner il direttore di gara concedere rigore per un fallo di Sbraga che trattiene e sfila via la maglia al suo avversario in area. Marcone, però, è bravo ad ipnotizzare D’Auria. Il Potenza ha anche l’occasione per vincerla con Volpe al 90′ ma l’attaccante non trova la conclusione vincente. La vince, invece, la Turris sull’azione seguente: punizione di Giannone, deviazione di Jallow che finisce sfortunatamente addosso a Hristov e si insacca. La Turris sale a quota 28 e sarebbe virtualmente salva visto il +9 sul Monterosi, per il Potenza le speranze playoff cominciano ad affievolirsi.

TURRIS-POTENZA 1-0

Marcatori: 92′ aut. Hristov (P)

TURRIS: Marcone, Esempio, D’Auria (78′ Giannone), Maestrelli, Casarini, Nocerino (79′ Pavone), Jallow, Panelli (93′ Ricci), Nicolao, Saccani, Pugliese.

A disposizione: Iuliano, Pagno, Franco, Cocetta, Serpe, Scaccabarozzi, Cum, Onda, Clemente.

Allenatore: Leonardo Menichini

POTENZA: Alastra, Steffè (46′ Maisto), Caturano (77′ Rossetti), Sbraga, Pace (46′ Volpe), Verrengia, Hristov, Saporiti, Candellori, Asencio (64′ Castorani), Hadžiosmanović (77′ Spaltro).

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maddaloni, Armini, Mazzeo, Schiattarella, Petti.

Allenatore: Marco Marchionni

