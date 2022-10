Una raccolta fondi per realizzare il desiderio di Francesco

Una raccolta fondi per un Natale speciale e realizzare il desiderio di Francesco, che oggi non c’è più dopo che il solito “brutto male” se l’è portato via. La raccolta è stata organizzata da Annamaria Maggiolino, fidanzata dello stesso Francesco, che su gofundme.com ne ha spiegato le ragioni:

Mi chiamo Annamaria Maggiolino e sono di Oria.

Ma soprattutto sono la fidanzata di Francesco Perrucci.

Qualche mese fa abbiamo scoperto che Francesco aveva un tumore, qualcosa di raro, con poche possibilità di riuscita ma con tanti buoni presupposti per farcela! Cosi lui con il sorriso e tanta forza di volontà ha iniziato la chemio e ci abbiamo sperato e creduto tutti esattamente fino al 3 ottobre quando un malore improvviso ce lo ha portato via.

La nostra cittadinanza, da tempo e a nostra insaputa, si era mobilitata per una raccolta fondi per far fronte alle tante spese che in quei mesi abbiamo affrontato.

Ma ringraziando Dio non ne avevamo bisogno!

Francesco però accetta ugualmente quei soldi con l’avviso e la promessa che avrebbe realizzato per Natale qualcosa per i bambini del reparto di oncologia pediatrica poiché anche se adulto aveva conosciuto la sofferenza e la speranza di quei posti.

Con il vostro aiuto e il vostro contributo, anche piccolo, contribuirete e ci aiuterete a portare a compimento la volontà di Francesco.

Con il ricavato provvederò personalmente ad acquistare quanto necessario al reparto di Oncologia Pediatrica di Lecce, così come avrebbe voluto Francesco.

Chiunque volesse fare una donazione ma fosse, per qualsiasi motivo, impossibilitato a farlo attraverso la piattaforma GoFundMe potrà dare personalmente il suo contributo alla sottoscritta o alla mamma di Francesco, la signora Michela Cariolo.

Vi prego di diffidare di qualunque altra persona diversa da noi che vi chieda i soldi per questa causa.

Francesco vi ringrazia ❤️

PER DONARE CLICCA 👉🏿 QUI