Una maglia del Potenza Calcio al presidente Mattarella

ROMA – In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il tifosissimo del leone rampante e volto televisivo, Peppone Calabrese, ha regalato una maglia personalizzata del Potenza Calcio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una data speciale anche perché ricorre il sessantesimo anniversario della promozione dei rossoblù in Serie B.

