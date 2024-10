Un super Monopoli espugna il ‘Francioni’: 1-0 al Latina e secondo posto in classifica

Il Monopoli non si ferma e, dopo aver rimontato eroicamente il Trapani, espugna il Francioni di Latina e aggancia l’Avellino a quota 22 punti: in terra laziale termina 0-1 a favore di Viteritti e compagni, sempre più su in classifica.

Colombo opta per un 3-5-2 con Angileri, Valenti e Vazquez uniche novità rispetto al Trapani, Boscaglia risponde con un 3-4-2-1 nel quale Martignago è l’unico riferimento offensivo. In cronaca. Partita equilibrata e bloccata in avvio. Al minuto 24 il primo sussulto, di marca biancoverde: un cross da sinistra trova la testa di Vazquez al centro dell’area, sponda per l’accorrente Yeboah che calcia debolmente tra le braccia di Zacchi. Trascorrono sette minuti e gli ospiti la sbloccano: verticalizzazione di Viteritti, doppio velo di Yeboah e di Vazquez, sfera che arriva sui piedi di Bulevardi che, inserendosi dalle retrovie, si ritrova davanti alla porta, allarga il piattone e supera Zacchi. 0-1 per il Gabbiano che non si ferma e al minuto 34 si rende nuovamente pericoloso con una girata voltante di Yeboah su assist da sinistra ben bloccata dallo stesso Zacchi. La reazione dei padroni di casa è tutta in un calcio di punizione potente battuto da Ndoj al minuto 39: attento Vitale a respingere nella circostanza.

La ripresa inizia seguendo la stessa trama della prima frazione: meglio i pugliesi, vicini al raddoppio al minuto 55 con un colpo di testa di Vazquez sugli sviluppi di un calcio di punizione che sibila di poco a lato rispetto alla porta di Zacchi. Cinque minuti dopo, dall’altra parte del campo, l’occasione del pareggio capita sul piede di Petermann che dal limite, libero di calciare, spedisce a lato. Il pericolo corso non spaventa i ragazzi di Colombo che al minuto 65 sfiorano il bis con un gran destro a giro dal limite di Scipioni: prodigioso l’intervento di Zacchi nella circostanza. Il tempo scorre, il Monopoli sembra accusare un po’ di stanchezza e il Latina torna a farsi vedere nell’area di rigore avversaria al minuto 82 con un colpo di testa in inserimento del neoentrato Bocic: pallone sul fondo di qualche centimetro. Al minuto 85 è il turno di Improta con il destro dalla lunga distanza: Vitale, sulla traiettoria, lascia che la sfera esca. E’ l’ultima emozione di un incontro che si chiude così dopo cinque minuti di recupero. Vola il Gabbiano, il super avvio di stagione continua.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author