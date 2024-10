L’Altamura impatta contro lo Casertana: 1-1 il finale

Un buon punto per allungare la striscia positiva e avvicinarsi all’obiettivo salvezza. L’Altamura impatta al cospetto della Casertana: 1-1 il finale al “Pinto”.

Pronti, via e Casertana subito avanti nel punteggio: all’8’ Deli raccoglie una respinta della difesa avversaria, mette nel mirino il palo lontano e infila Pane per l’1-0. La risposta dell’Altamura, però, è immediata: Rolando che Leonetti tutto solo sul secondo palo. L’ex Cerignola non si lascia pregare e di testa mette alle spalle di Villardi per l’1-1. Quarto centro stagionale per lui. Al 26’ tornano a farsi vedere i padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, Carretta pesca Gatti che di testa non inquadra il bersaglio più grande. Passano appena sette minuti e la difesa murgiana perde il possesso palla. Carretta si invola verso l’area di rigore e cerca la conclusione, ottima la chiusura di Silletti. Succede poco o nulla fino al termine della prima frazione, squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa, subito Casertana pericolosa con la sponda di Satriano per il pallonetto di Deli: ottima la risposta di Pane, che alza in corner. Le occasioni fioccano da una parte e dall’altra. Al 59’ Deli, lasciato tutto solo, non prende bene le misure e da buona posizione calcia fuori. La risposta dell’Altamura è veemente: prima è Peschetola a provarci senza fortuna, poi è Rolando a trovare i guantoni di Villardi. L’inerzia cambia con il passare dei minuti. All’81’ scambio al limite tra Iuliano e Asensio che colpisce il palo interno. Lo stesso Asencio prova a risolvere una mischia in area di rigore dopo un calcio d’angolo, ma è sempre il palo a dirgli di no. Nel finale, solo il destro di Gatti respinto da Pane. Al “Pinto” Casertana e Altamura dividono la posta in palio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author