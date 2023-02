Un lampo di Boccadamo piega il Latina e salva il Taranto

Una lampo di Antonio Boccadamo a due minuti dal novantesimo regala al Taranto una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Il terzino tarantino, in campo da dieci minuti, abbatte il Latina con un destro micidiale che supera Tonti al termine di una gara brutta e sostanzialmente equilibrata. Una rete, quella di Boccadamo, che ha un valore doppio: i rossoblu tornano a segnare dopo 683 minuti di digiuno conquistando il primo successo del 2023.

Dopo un primo tempo noioso, ripresa nettamente più gradevole. Prima del gol decisivo di Boccadamo, ad andare vicino al vantaggio era stato il Latina con una traversa di Ganz, imbeccato ottimamente da Belloni. In precedenza, il Taranto si era fatto vedere con Simone Rossetti, ma il suo colpo di testa (assist di Crecco) si era spento di poco sopra la traversa.

Tre punti di platino per i rossoblu, che agguantano in classifica proprio il Latina a quota 33 allungando sui playout, ora a 6 punti per la concomitante sconfitta del Monterosi in casa della Turris.

TARANTO-LATINA 1-0

RETE: 88’ Boccadamo (T)

TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti (46’ Formiconi), Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano (70’ Diaby), Labriola, Mazza, Crecco (77’ Boccadamo); Semprini (32’ Tommasini), Nocciolini (46’ S. Rossetti). Panchina: Loliva, Caputo, Provenzano, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio. All. Capuano.

LATINA 352: Tonti; De Santis, Celli, Carissoni; Sannipoli, Di Livio (80’ Peschetola), Amadio, Pellegrino (61’ Riccardi), Furlan; Ganz, Belloni (83’ Barberini). Panchina: Cardinali, Antonio Esposito, L. Rossetti, Di Mino, Nori, Bordin, Andrea Esposito, Fabrizi. All. Di Donato.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena. Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro e Andrea Barcherini di Terni. IV:Leonardo Mastrodomenico di Matera.

AMMONITI: Evangelisti, Romano, Rossetti, Diaby, Boccadamo (T); Carissoni, De Santis (L).

NOTE: Recuperi 2’/6’. Angoli 1-1

