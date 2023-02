MATERA – CAVESE 0 – 1

Il cinismo della capolista: va sintetizzata così la vittoria della Cavese su un Matera che deve rammaricarsi solo con se stesso per le tante, troppe, occasioni sciupate prima di capitolare in maniera immeritata. Decide un gol di Magri, a tre minuto dal 90esimo, su una non perfetta uscita di Pozzer.

