FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla porta a casa tre punti d’oro, battendo 4-1 il Giugliano. Al 11’ arriva subito un episodio chiave: Cisco, imprendibile sulla destra, entra in area e viene atterrato da un difensore avversario: per il direttore di gara non ci sono dubbi, è rigore e Maiorino, dagli undici metri, non sbaglia. Al 21’, poi, i biancazzurri hanno pure l’occasione per raddoppiare: triangolo perfetto tra Di Marco e Patierno, con quest’ultimo che da buona posizione si vede deviare la sfera sul fondo da Sassi. Il Giugliano prova ad attaccare a testa bassa, ma al termine della prima frazione di gioco arriva il raddoppio della Virtus: contropiede micidiale della formazione di Calabro, con Cisco che accelera, pesca Maiorino e dal limite dell’area il numero sette biancazzurro lascia partire un tiro imparabile per Sassi. Dopo un minuto di recupero arriva il duplice fischio di Turrini.

La ripresa si apre con la Virtus che porta a tre il conto dei gol fatti. Patierno, da attaccante e rapace dell’area di rigore, è al posto giusto nel momento giusto e non sbaglia. Al 48’ squillo del Giugliano con una conclusione di Di Dio che impegna Avella. Al 51’ tiro in diagonale di Piovaccari che sfiora il palo della porta difesa da Avella. Al 55’ altro calcio di rigore e questa volta, dal dischetto, ci va Patierno che ovviamente non sbaglia. Poco prima dell’ora accorcia La Monica per gli ospiti: l’ex calciatore del Taranto non sbaglia e chiude il punteggio sul 4-1. Nel finale non succede più nulla di rilevante e la Virtus porta a casa altri tre punti pesantissimi.

