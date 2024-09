Un abbraccio per la pace: murale per l’unità a Massafra

Alla periferia di Massafra, in provincia di Lecce, un murale digitale rappresenta l’iconico abbraccio tra un bambino palestinese e uno israeliano. L’opera, ispirata alla celebre foto della fotografa Ricki Rosen, è stata realizzata sul fronte di un edificio popolare, all’interno di un progetto di riqualificazione energetica e urbanistica.

Intitolato “Un abbraccio per la pace”, il murale è stato promosso dalla Regione Puglia e da Arca Jonica, l’agenzia regionale per la casa e l’abitare. Installato nei pressi del palazzetto dello sport di via Crispiano, è composto da migliaia di tessere digitali, capaci di fornire connessione internet gratuita e di trasformarsi in una lavagna interattiva per contenuti multimediali, accessibili tramite smartphone.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha commentato: “È una bella giornata. Questo murale rappresenta un simbolo di umanizzazione e un richiamo alla pace. Nei prossimi giorni incontrerò l’ambasciatore palestinese, ma il mio cuore, come quello di tutti i pugliesi, è vicino anche a Israele. Questo murale è un gesto importante, una preghiera visiva per la pace.”

L’iniziativa è stata elogiata anche dall’amministratore di Arca Jonica, Pasquale Pascarella, sottolineando l’impatto simbolico dell’opera in un contesto globale segnato da conflitti.

