Ultim’ora Nardò: Addae ha firmato

Confermata anche questa nostra anticipazione. Bright Addae è un nuovo calciatore del Nardò. Il centrocampista ha firmato questa sera il contratto con il club neretino. In serata è atteso il comunicato ufficiale.

Nato a Wa, in Ghana, nel dicembre del 1992, Bright Addae approda in Italia neanche diciottenne nel luglio 2010. Con il nostro paese fu subito amore a prima vista, tant’è che non ha più lasciato il nostro paese fatta eccezione per le brevi parentesi in Slovenia (con il ND Gorica nel 2013) ed in Romania (dieci mesi all’Hermannstadt nel 2020). Il primo club ad accoglierlo fu il Parma, che gli fece firmare un contratto quadriennale. Durante questa esperienza, finisce in prestito anche a Crotone e Gubbio, dove mette subito in mostra il suo strapotere fisico.

Nel 2014 viene ceduto all’Ascoli, dove vi resta per cinque stagioni disputando il campionato di Serie B. In pianta stabile nelle rotazioni bianconere, il centrocampista ghanese colleziona 153 presenze condite da 8 reti. Finita la sua avventura marchigiana, approda alla Juve Stabia, appena promossa in cadetteria. Dopo l’esperienza romena sopracitata, ecco la Serie D: Lavello, Bitonto e Cjarlins Muzane.