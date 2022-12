Martina, Soldano sull’indagine della GdF: “Nessun rischio per il club, io sono sereno”

“Nessun problema per il Martina”. L’imprenditore e coopresidente del Martina Luciano Soldano commenta così le ultime notizie di stampa relative ad un’indagine nei suoi confronti da parte dei militari della Guardia di Finanza. L’operazione avrebbe portato anche al sequestro di una parte delle quote del club ma Soldano si dice sereno e chiarisce: “Leggevo sorridendo i titoli eclatanti e sensazionalistici che mirano ad attirare l’attenzione su autocelebrazioni. Sono sereno nella consapevolezza che la presunzione di un reato non è una condanna e che sarà dimostrato nelle sedi opportune, dunque ho piena fiducia nella giustizia. Ho sempre creduto e continuerò a credere nel progetto Martina Calcio, la città di Martina merita il mio sostegno a mantenere vivo lo sport del calcio. È un peccato che si ripetano cliché già visti e che chiunque si affacci al mondo del calcio debba essere messo in discussione nella sua onestà. Ovvio è che questo tipo di aggressione allontana investitori ed è un gran peccato perché lo sport è cultura, turismo e un bene per la città”.