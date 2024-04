Ultim’ora: Israele attacca l’Iran, tre forti esplosioni a Esfahan

Tre forti esplosioni sono state udite nel cuore dell’Iran, nei pressi di una base militare vicino a Esfahan intorno alle 4.45 di oggi, la notizia è stata lanciata da un’agenzia iraniana. Sono stati sospesi tutti i voli da e per Teheran. Si è attivato il sistema di difesa iraniano, batterie difensive pronte a rispondere, al momento non si hanno notizie di vittime. Secondo la CNN non dovrebbero esserci attacchi di natura nucleare, fonti iraniane riferiscono che sono stati abbattuti dei droni, ma nessun missile. Una sorta di ritorsione di pari livello, rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi in Israele. Esfahan è una delle città più belle e culturali dell’Iran, da dove sarebbe partito l’attacco contro Israele sabato scorso, si tratta di un preciso intervento israeliano, una risposta che era stata più volte annunciata da Israele. Secondo alcune fonti ci sarebbe stato un attacco israeliano anche contro la Siria, tutte le emittenti televisive internazionali hanno interrotto la loro normale programmazione per occuparsi di questo attacco. Altissimo il livello di tensione in Medio Oriente, si teme ora l’escalation, gli Usa non hanno mai dato il benestare su questa reazione israeliana.

