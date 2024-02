Ugl Matera sostiene la protesta degli agricoltori

Le proteste degli agricoltori in diverse città italiane, compreso il Materano, hanno portato a una mobilitazione davanti alla sede della Regione Basilicata a Potenza. Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, ha sottolineato l’importanza del settore agricolo per l’economia, ma ha evidenziato le criticità che minacciano l’occupazione e la sopravvivenza delle aziende.

Giordano ha dichiarato che gli agricoltori chiedono l’istituzione di un tavolo tecnico per affrontare le sfide, tra cui la necessità di fondi per il mancato reddito causato dai cambiamenti climatici, la riduzione del prezzo del gasolio e la creazione di un organo di tutela per stabilire i prezzi dei prodotti. L’Ugl esprime solidarietà agli agricoltori e sottolinea la necessità di sostenere il settore attraverso sgravi fiscali, incentivi e misure di supporto.

Giordano condanna le decisioni dell’Unione Europea, evidenziando problemi come l’aumento dell’inflazione, il rincaro delle materie prime e il divario tra i prezzi pagati ai produttori e quelli sul mercato. Chiede un intervento della Regione Basilicata affinché il governo adotti misure contro le importazioni di cibo a basso costo dannose per la produzione nazionale.

Tra le richieste dell’Ugl Matera, spiccano la riduzione del prezzo dell’acqua per l’irrigazione e la revisione del green deal europeo. Giordano conclude sottolineando l’importanza di affrontare l’emergenza cinghiali e contrastare la diffusione di cibi sintetici per preservare le eccellenze del ‘made in Italy’.

