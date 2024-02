Matera, furto in parrocchia: indagati due uomini

Due uomini, di 65 e 56 anni, originari della Sicilia e dell’Abruzzo, sono al centro di un’inchiesta relativa a furti in abitazione e rapine, e sembrerebbero essere coinvolti in episodi simili in passato.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Matera, i due sospettati avrebbero perpetrato un furto presso la parrocchia di Sant’Antonio da Padova, situata nel Villaggio del Fanciullo a Matera. Durante il furto, uno dei malviventi avrebbe distolto l’attenzione di una volontaria, mentre l’altro, il più giovane, sarebbe salito al piano superiore penetrando nelle camere da letto dei sacerdoti.

Dalla denuncia risulta che dall’una delle stanze, il criminale avrebbe asportato la somma di 300 euro in contanti e un orologio da polso, dandosi poi velocemente alla fuga. Nella corsa per evitare un eventuale inseguimento, avrebbe utilizzato uno spray urticante al peperoncino spruzzandolo sul volto di un sacerdote, causando in seguito il medesimo disturbo anche negli ambienti della parrocchia.

