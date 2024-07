Matera, un arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Pisticci – Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nella serata di sabato 6 luglio, la Polizia di Stato di Matera ha arrestato un soggetto extracomunitario, classe 2000, irregolare sul territorio nazionale e gravato da diversi pregiudizi di polizia.

L’uomo, dopo aver rubato della merce da un esercizio commerciale di Pisticci, si è fermato davanti ad un bar, aggredendo alcune persone lì presenti. Giunte le richieste di intervento al 113, la sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci ha inviato il personale impiegato nei servizi di controllo del territorio; tuttavia, al loro arrivo, l’uomo gli si è scagliato contro, minacciando gli agenti.

Così, al termine delle complesse operazioni di messa in sicurezza, gli operatori delle Volanti hanno arrestato il 24enne per resistenza a pubblico ufficiale. Su diposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Matera. All’esito del giudizio di convalida dell’arresto, il GIP ha confermato la misura cautelare in carcere.

