Ugento, in fiamme furgone fermo in un campo. Probabile corto circuito

Una squadra dei Vigili Del Fuoco di Tricase è intervenuta, intorno alle 14.30, nelle campagne adiacenti il centro abitato di Gemini per un incendio di un’auto furgone. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato un Fiat Doblò, di proprietà di una 62enne in uso al marito, interessato da un incendio generalizzato. Gli stessi hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento. Al momento sono in fase di accertamento le cause che hanno generato il rogo.