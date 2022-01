Foggia – Un tentato assalto ad un portavalori della ditta Cosmopol si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale 655, che da Foggia conduce a Candela. Nessuno è rimasto ferito. A quanto si apprende, l’assalto è fallito perché i banditi non sono riusciti a scardinare il portellone del blindato. Da primi accertamenti sembra non siamo stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul posto stanno operando i carabinieri. Contrariamente a quanto accaduto in passato, questa volta nessun mezzo pesante è stato posizionato trasversalmente alla carreggiata e poi dato alle fiamme. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, i rapinatori (il cui numero non è stato ancora precisato) hanno bloccato con un camion la marcia del blindato costringendolo a fermarsi lungo il guardrail. A quel punto sarebbero scesi dal mezzo e avrebbero cosparso la zona con della schiuma. I due vigilanti sono rimasti chiusi nel blindato mentre i banditi tentavano di aprire il portellone. Non essendoci riusciti sono fuggiti. Superato lo choc, le guardie giurate hanno dato l’allarme ai soccorsi.