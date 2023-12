Ugento, auto a fuoco nella Notte

Fiamme nella notte a Ugento. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta nel Comune di Ugento, precisamente in via San Rocco, in seguito ad una segnalazione di un incendio che aveva coinvolto un veicolo Renault Clio di proprietà di R.G., nato nel 1975.

Al momento dell’arrivo della squadra, si è constatato che le fiamme erano state già estinte da alcuni passanti utilizzando un estintore. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul luogo, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento e ad avviare le prime indagini, ancora in corso, al fine di determinare le possibili cause dell’incendio della vettura, senza escludere alcuna ipotesi.

