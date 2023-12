Bisceglie, grave incidente auto nella notte: quattro feriti, due in codice rosso

BISCEGLIE – È di quattro giovani feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto a Bisceglie, sul ponte di via Ruvo a poca distanza dal Palazzetto dello Sport e della strada statale 16, questa notte intorno all’1.30. Per cause in corso di accertamento, due auto provenienti dai due sensi di marcia si sono scontrate violentemente. Le persone coinvolte nell’incidente hanno inoltre un’età compresa tra i 18 ed i 37 anni.

Sul posto personale sanitario del 118 della Sanitaservice Bat, con ambulanze provenienti da Bisceglie, Trani e Molfetta. Due i codici rossi: uno è rimasto al momento all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, mentre l’altro, con trauma cranico è stato trasferito al “Lorenzo Bonomo” di Andria.

