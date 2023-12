Bari, tenta il suicidio lanciandosi dalla tangenziale: salvata dai carabinieri

BARI – Avrebbe tentato di lanciarsi nel vuoto dalla tangenziale ma l’immediato intervento dei carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco, ha scongiurato il peggio.

È accaduto la sera di Natale, intorno alle 20. I carabinieri del del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale sono stati allertati da una telefonata che segnalava la presenza di una donna sulla tangenziale 16, in direzione nord, all’altezza del ponte che attraversa la via Petroni, per soccorrere una donna che manifestava intenti suicidi.

I militari, giunti sul posto, sono riusciti a salvare la donna che, nel tentativo di lanciarsi nel vuoto, è rimasta aggrappata solo con le mani al parapetto del ponte. Fondamentale è risultato il ruolo del personale dei vigili del fuoco che, attraverso una scala, hanno raggiunto la donna nel frattempo trattenuta per le braccia dai carabinieri mentre era sospesa nel vuoto. Fortunatamente la malcapitata non ha riportato lesioni ma, a scopo precauzionale, è stata accompagnata al Policlinico di Bari.

