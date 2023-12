Salento, incidente tra due auto sulla SP274: quattro feriti

Violento impatto tra due auto in Salento.

L’episodio si è registrato all’altezza dello svincolo Casarano – Taviano, lungo la strada provinciale 274. Ad essere coinvolte nel sinistro sono state due auto: un’Audi ed una Peugeot.

Delle persone che viaggiavano a bordo dei mezzi, quattro sono rimaste ferite in seguito all’impatto. Una di queste, inoltre, è stata trasferita in ospedale, in codice rosso.

Oltre al personale del 118, giunto dai nosocomi di Casarano e Gallipoli, la zona è stata raggiunta anche dai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, per mettere in sicurezza i veicoli, e dai carabinieri della stazione di Racale, per i rilievi del caso.

