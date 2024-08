Ufficiale, quattro colpi in entrata per il Bisceglie

L’AS Bisceglie Calcio ha annunciato l’acquisto di Bachir Mané, calciatore senegalese di 26 anni, nell’ottica di rafforzamento della rosa per la stagione 2024/2025. Mané, difensore versatile di 188 cm, ha iniziato la sua carriera in Italia nelle giovanili del Livorno e nel Pietrasanta, per poi affermarsi in Serie D e C con Fermana e Gozzano. Successivamente, ha giocato con Alma Juventus Fano, Luparense e Angri, prima di approdare a Bisceglie.

La dirigenza nerazzurro-stellata ha ingaggiato anche Giovanni Maiorino, centrocampista classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile del Taranto, Maiorino ha esordito in Serie C nella stagione 2021/2022. Dopo un’esperienza positiva con il Termoli in Serie D, ora si unisce al Bisceglie.

Tra i nuovi arrivi anche Ivo Quaranta, difensore centrale di 23 anni, proveniente dal Gravina. Cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Foggia, Cremonese e Cavese, Quaranta ha maturato esperienza in Serie D con il Fasano e il Gravina, collezionando 31 presenze nelle ultime due stagioni.

Infine, il Bisceglie ha ufficializzato il ritorno di Stefano Tarolli, portiere classe 1997, dopo una stagione in Serie D al Bitonto. Tarolli vanta esperienze in Serie B con il Foggia e in Serie C con Virtus Francavilla e Arezzo.

