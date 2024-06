Ufficiale, il Milan Under 23 è in Serie C. Domani la pubblicazione dei tre gironi

Era noto ormai da settimane, ora è ufficiale: il Consiglio Federale FIGC ha ratificato l’inserimento del Milan Under 23 nel campionato di Serie C 2024/2025. La seconda squadra rossonera sostituisce in organico l’Ancona, la cui richiesta d’iscrizione è stata bocciata dalla COVISOC. Il Milan Under 23 e le altre 59 squadre della terza serie nazionale conosceranno ufficialmente la propria collocazione domani 28 giugno, quando alle 11, presso la sede della Lega Pro, verranno compilati i tre gironi.

I rossoneri, la Juventus Next Gen e l’Atalanta Under 23 saranno soggette a sorteggio per la loro ripartizione, una delle tre andrà a comporre il Girone C che vedrà impegnate tutte le squadre pugliesi e lucane.

