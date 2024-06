Brindisi Fc, per la panchina spunta anche Nicola Ragno

Brindisi a lavoro per mettere i primi tasselli della nuova stagione dopo il cambio di proprietà. Dopo i primi nomi per la panchina biancazzurra, Rocchi e Menechini, sembra prendere forma l’ipotesi di puntare su un tecnico esperto della categoria e del girone pugliese. L’identikit porterebbe alla figura di Nicola Ragno con una lunga serie di vittorie in carriera, un primo contatto tra le parti ci sarebbe stato nei giorni scorsi ma al momento non sarebbero seguiti sviluppi in una fase di riflessione da parte della società adriatica.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts