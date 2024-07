Ufficiale: il Matera annuncia l’acquisto di Giuseppe Sicurella

Il Matera ufficializza l’acquisito, a titolo definitivo, di Giuseppe Sicurella. Nato il 28 maggio 1994, è un centrocampista offensivo di qualità, scelto dal direttore sportivo Alessio Ferroni e dall’allenatore Salvatore Ciullo per rinforzare la rosa biancoazzurra per la stagione 2024/25. Cresciuto nel vivaio del Lecce, Sicurella ha vestito le maglie di Casale, Foggia, Lumezzane, Virtus Francavilla, Pro Piacenza, Sicula Leonzio, Grosseto, Arezzo, Nuova Florida, Paganese, Martina e Gelbison, portando con sé una vasta esperienza che sarà preziosa per il Matera.

Ufficializzata anche la conferma di Angelo Sirimarco, difensore classe 2004, cresciuto calcisticamente nel Cosenza. Dopo l’esperienza con l’Acireale in Serie D, lo scorso gennaio si è unito ai colori biancoazzurri, collezionando 13 presenze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author