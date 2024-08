Ufficiale: Fc Matera, la punta Infantino rinnova con i biancoazzurri

(di Roberto Chito) Possiamo tranquillamente parlare di riconferma. Sì, perché la storia tra il Matera e la punta Saveriano Infantino è pronta a continuare. L’attaccante lucano, questo pomeriggio si è legato nuovamente al club della Città dei Sassi.

Un annuncio un po’ a sorpresa, in casa biancoazzurra. Soprattutto considerando il fatto che Infantino per alcuni mesi è rimasto svincolato, dopo aver chiuso, proprio a giugno l’avventura con il Matera. E circa due mesi dopo, arriva il rinnovo. Il suo score con i biancoazzurri lo ha visto realizzare 23 reti in 57 partite disputate.

Una carriera che parla da sola quella dell’attaccante lucano: in 383 presenze, ha messo a segno 125 reti. Tra Serie D e C è stato sempre una garanzia. E dopo Burzio e Citro, il Matera sceglie Infantino per rimpolpare il pacchetto offensivo.

