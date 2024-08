Juve Next Gen – Cerignola, le ultime dai bianconeri di Montero

Sarà il Cerignola a battezzare la Juventus Next Gen al suo esordio assoluto nel Girone C, appuntamento in programma questa sera alle ore 20:45 al “Pozzo – La Marmora” di Biella. La squadra di Montero rappresenta la grande novità del raggruppamento centro-meridionale, suscitando forte curiosità anche alla luce dei tanti calciatori che si stanno facendo notare in prima squadra o con importanti movimenti di mercato.

L’organico bianconero è decisamente rivoluzionato rispetto alla cavalcata play-off di soli tre mesi fa con Massimo Brambilla alla guida, tanti i calciatori che hanno concluso il loro ciclo Next Gen, promossi in prima squadra o ceduti in giro per l’Italia e l’Europa. Montero punterà, già da questa sera, molto probabilmente sul 3-4-2-1, affidandosi al classe 2004 Scaglia tra i pali; Savio, Pedro Felipe e Stivanello i tre favoriti in difesa, Comenencia e Cudrig candidati alle due fasce, l’ex Sudtirol Peeters potrebbe essere affiancato da Owusu in mezzo al campo, indietro nelle gerarchie l’ex Virtus Francavilla Macca. Per il centravanti classe 2004 Mancini dovrà essere l’anno della consacrazione tra i grandi, su di lui a supporto prende quota la coppia Ledonne-Guerra sulla trequarti.

In attesa dei convocati è punto interrogativo su Papadopoulos, centrocampista classe 2004 arrivato poche ore fa dal Genoa in prestito. Non ci saranno Rouhi, Savona e Mbangula, ormai integrati in prima squadra, oltre all’infortunato Adzic, in forte dubbio anche la presenza di Nonge e Hasa, in uscita dalla Juventus ed al centro di diverse voci di mercato.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia; Savio, Pedro Felipe, Stivanello; Comenencia, Peeters, Owusu, Cudrig; Ledonne, Guerra; Mancini. All. Montero.

