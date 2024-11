Ufficiale: esonerato Francesco Bitetto a Bitonto

Francesco Bitetto non è più l’allenatore del Bitonto. Il tecnico barese è stato sollevato dal proprio incarico: fatale non solo l’ultima sconfitta (contro il Barletta capolista), bensì il recente percorso in campionato. Il Bitonto occupa infatti il quartultimo posto nella classifica di Eccellenza, appena sopra la zona retrocessione, ma in piena griglia playout. L’esperienza di Bitetto a Bitonto è durata meno di un mese: il tecnico ex Molfetta aveva preso lo scorso 26 ottobre il posto di Giacomo Marasciulo, separatosi consensualmente dal club neroverde.

IL COMUNICATO

US Bitonto Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile della Prima Squadra il tecnico Francesco Bitetto. A mister Bitetto un ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto sin qui alla guida dei neroverdi. L’allenamento odierno sarà guidato dal viceallenatore Giulio Daleno. L’US Bitonto Calcio si riserva di comunicare la nuova guida tecnica nelle prossime ore.

