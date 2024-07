Ufficiale: Benjamin Mokulu Tembe nuovo attaccante del Brindisi

Il Brindisi ha un nuovo attaccante: Benjamin Mokulu Tembe. Nato l’11 ottobre 1989, alto 187 cm, porta con sé una vasta esperienza internazionale con oltre 400 presenze e più di 100 gol nei campionati europei.

La sua carriera professionistica ha inizio in Belgio, con l’FC Brussel, proseguendo con Union Saint-Gilloise, KV Oostende, Lokeren e KV Mechelen collezionando 145 presenze e 23 gol nel massimo campionato belga, 55 presenze e 24 gol in Seconda Divisione, vincendo una Coppa del Belgio e partecipando all’Europa League con il Lokeren nella stagione 2012-13.

Nel 2014, Mokulu si trasferisce in Francia debuttando in Ligue 1 con il Bastia, per poi approdare in Italia in Serie B, vestendo le maglie di Avellino, Frosinone, Cremonese e Carpi, totalizzando 111 presenze e 21 gol. Successivamente gioca nella Juventus Under 23 in Serie C, segnando 4 gol in 12 partite, e continua la sua carriera con Padova e Ravenna, accumulando 58 presenze e 18 gol.

Nel 2020, Mokulu si trasferisce in Lussemburgo con lo Swift Hesperange, dove realizza 6 reti in 11 partite. Dopo una breve parentesi con il Trapani in Serie D, Mokulu si trasferisce nello United Riccione e infine al Matera, sempre in Serie D.

A livello internazionale, Mokulu ha vestito la maglia del Belgio Under 21 in due occasioni, segnando un gol nel 2010, per poi scegliere di rappresentare la Repubblica Democratica del Congo, con cui ha disputato una gara amichevole contro il Gabon.

La famiglia biancazzurra del Brindisi Football Club dà il benvenuto a Benjamin Mokulu Tembe, augurandogli buon lavoro e confidando che saprà esprimere tutto il suo talento anche in riva all’Adriatico, regalando emozioni e gol a tifosi e società.

