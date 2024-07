US Lecce, mercoledì già in campo per i primi test amichevoli

Neustift – Prime amichevoli per l’U.S. Lecce che comunica, a parziale rettifica del programma reso noto in precedenza, che i primi test di allenamento del ritiro precampionato in Austria avranno luogo mercoledì 17 luglio, presso lo Stadion Melach Road Kematen in Tirol, con le seguenti modalità: alle 17:30 i giallorossi saranno impegnati con l’U.S. Saval Maddalena disputando un tempo da 40 minuti. A seguire, alle 18:30 i ragazzi allenati da mister Gotti affronteranno la formazione dello SV Kematencon in due tempi da 30 minuti ciascuno.

