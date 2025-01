UDC, Alfredo Pagliaro nuovo commissario per Lecce

La scena politica pugliese si arricchisce di nuovi sviluppi con la nomina di Alfredo Pagliaro a commissario dell’UDC per la provincia di Lecce e responsabile nazionale per l’ambiente e le politiche europee. L’annuncio arriva da Gianfranco Chiarelli, commissario regionale dell’UDC, che in accordo con Lorenzo Cesa, segretario nazionale, ha scelto Pagliaro come figura chiave di un ambizioso progetto di rinnovamento del partito.

Alfredo Pagliaro, già noto per il suo impegno politico nel Salento, rappresenta per l’UDC una combinazione di esperienza e competenze strategiche per affrontare le sfide future. «Alfredo è il ponte ideale tra i valori fondanti del nostro partito e le urgenze contemporanee, dalle politiche ambientali a quelle europee», ha dichiarato Chiarelli, sottolineando come la nomina consolidi il ruolo del partito come forza moderata e innovativa del centro-destra.

Il nuovo corso dell’UDC sarà presentato ufficialmente sabato pomeriggio all’Hilton Garden Inn, con la definizione della struttura organizzativa e delle linee programmatiche per il Salento. Il partito punta a rafforzare il dialogo con cittadini e altre forze politiche, proponendo soluzioni concrete per il territorio e uno sguardo aperto alle opportunità europee.

Con questa nomina, l’UDC segna un passo decisivo nel radicamento in Puglia e si prepara a un ruolo da protagonista nel dibattito politico locale e nazionale.

