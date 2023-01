BARI – Dopo un dicembre poco lusinghiero dal punto di vista dei numeri, il comparto del turismo vola per le festività natalizie. Tra Natale e Capodanno, infatti, sono tantissimi i turisti che hanno scelto di trascorrere nel capoluogo pugliese qualche giorno di ferie, complici le temperature miti e l’offerta culturale della città. Bari così conquista tutti anche in queste festività. Dopo un trend positivo da aprile a novembre e una risacca fisiologica nella prima parte di dicembre, il 2023 si apre già sotto i migliori auspici anche se per il primo ponte dell’anno, quello dell’epifania, è previsto in grande rientro.

