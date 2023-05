Trovato senza vita il 22enne scomparso a Policoro

POLICORO – E’ stato trovato senza vita, Mattia Laviola, il 22enne di Policoro (Mt) di cui si erano perse le tracce dalla giornata di ieri. Il corpo dello studente universitario è stato trovato non molto distante dal parcheggio in cui aveva lasciato la sua auto – una Lancia Y – presso l’Oasi del WWF di Policoro ed in cui i Vigili del fuoco avevano installato il campo base per le ricerche.

Ricerche che sono state portate avanti nelle ultime ore con un imponente schieramento di forze di Polizia, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile, volontari e l’utilizzo di droni dotati di termocamere e cani molecolari. Anche il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un post su Facebook, aveva condiviso l’apprensione per la scomparsa del giovane e la speranza di ritrovarlo vivo. Speranza purtroppo spezzata dalla terribile notizia arrivata pochi minuti fa. Sulle cause della morte si ipotizza un gesto volontario.

“La vicinanza di tutti i lucani alla famiglia di Mattia per questa tragedia che ha colpito le nostre coscienze. Un dolore che lascia senza parole”. Così il presidente Bardi dopo aver appreso la tragica notizia.

