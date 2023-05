Lecce- Una valigia chiusa abbandonata su Viale De Pietro, proprio all’entrata del parcheggio attiguo al Tribunale penale di Lecce. In valigia che è stata subito segnalata agli organi competenti e per precauzione è stato disposto l’intervento degli artificieri e di tre volanti della Polizia di Stato. Dopo attenti controlli, la valigia è stata rimossa poiché non riscontrava nulla di anomalo e nulla a che vedere con un attentato dinamitardo.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp