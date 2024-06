Trovato senza vita e con segni di percosse: giallo sulla morte di un 82enne

È giallo riguardo la morte di Fernando Monte, 82enne di Castrignano dei Greci, avvenuta nel pomeriggio di domenica 30 giugno.

L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, situata in via Trieste. A fare l’amara scoperta è stata la figlia che, nel tardo pomeriggio, si era recata dal padre per una visita, dopo aver passato la giornata al mare.

La donna ha rinvenuto l’82enne a terra, con numerose ferite ed ecchimosi, sparse per tutto il corpo, presumibilmente segni compatibili con percosse. Steso sul letto, invece, si trovava il suo badante, un 36enne di origini moldave, in stato confusionale, probabilmente in seguito ad utilizzo di sostanze stupefacenti.

La scena ha fatto pensare ad una colluttazione finita in tragedia, motivo per il quale la figlia ha immediatamente allertato i sanitari del 118, che hanno raggiunto l’abitazione di via Trieste. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione: l’82enne era deceduto. Oltre al personale medico sono stati allertati anche i carabinieri del comando compagnia di Maglie, che indagano su quanto accaduto.

Il moldavo 36enne, piantonato dai militari, è stato trasferito presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce per le cure del caso. Tanti i curiosi e residenti che si sono riversati per strada, e che hanno inveito contro l’uomo mentre usciva in barella, tanto da rischiare il linciaggio.

Il badante, che da anni si prendeva cura dell’82enne, in quanto non deambulava e si spostava con l’ausilio di una sedia a rotelle, non ha mai assunto particolari atteggiamenti. Nelle prossime ore, sarà ascoltato dai carabinieri per chiarire quanto accaduto. La salma, dopo una prima ispezione del medico legale Alberto Tortorella, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “V. Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

