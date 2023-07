Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio: Remuri Brindisi vincono tra tradizione e spettacolo

I Vogatori Remuri di Brindisi trionfano nella seconda tappa del Meeting Nazionale 2023 del Centro Sportivo Italiano, giunto alla V edizione, nonché 17° edizione dello storico “Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio”. La gara di voga itinerante a dieci remi con timoniere si è tenuta nella mattinata di domenica 23 luglio nel porto interno di Brindisi.

Una vera e propria impresa per l’equipaggio capitanato da Franco Romanelli che mancava dal 2016, ultimo anno in cui la tappa brindisina è andata proprio ai padroni di casa. I Remuri si sono classificati primi davanti alla Lega Navale Taranto e alla M. Cervone di Giovinazzo. Con la vittoria di fine luglio ora i Remuri hanno appaiato in testa alla classifica generale i vogatori tarantini della Lega Navale. I due equipaggi sono appaiati in testa con 47 punti. L’esito finale verrà fuori nei colpi dell’ultima tappa in terra barese nel porto di Giovinazzo, in programma il prossimo 6 agosto, quando andremo a conoscere i vogatori campioni nazionali CSI di canottaggio a sedile fisso.

In una giornata caldissima, è stata una grande festa di sport e spirito collettivo culminata con una foto sulla suggestiva scalinata di Virgilio che ha immortalato insieme tutte le marinerie partecipanti. La bellezza di questa disciplina, che abbina sport, cultura, turismo, rispetto per la natura e amore per il mare, si è intrecciata ancora una volta con i valori del Centro Sportivo Italiano, i cui rappresentanti, in primis il giudice di gara Massimo Tavella, hanno ringraziato pubblicamente i brindisini nel corso della cerimonia di premiazione.

Oltre ai Vogatori Remuri Brindisi (equipaggio maschile), hanno preso parte alla manifestazione il Palio di Taranto (femminile), “Massimo Cervone” Giovinazzo (maschile), Vogatori Città di Taranto (maschile e femminile), Bilancella Vogatori Molfetta (maschile), Lega Navale Taranto (maschile e femminile), Vogatori Taras (equipaggio misto). Non sono mancati numerosi supporter con striscioni e cori da stadio. La tappa brindisina è stata resa possibile grazie al sostegno di OPS! Operatori Portuali Salentini: l’impegno dell’associazione si inserisce nell’opera di valorizzazione del porto brindisino a 360 gradi, non solo per quanto concerne il comparto industriale e turistico, ma anche in termini di sport, tradizione e cultura.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp