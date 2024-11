Trani, taglio degli alberi in Piazza Gradenico: associazioni sulle barricate

E’ ancora scontro sul futuro di Piazza Gradenico a Trani, storico luogo di ritrovo di lavoratori e cittadini nonché uno dei punti di arrivo per i turisti che giungono in città. A sollevare la polemica già nelle scorse settimane diverse associazioni e il comitato dei residenti, che denunciavano lo stato di incuria della zona e il taglio degli alberi, definito dagli stessi “indiscriminato”. Il Movimento Articolo 97 proprio nella zona ha convocato una conferenza per fare il punto della situazione invitando ordini professionali e amministrazione comunale, che ha fatto sapere di non poter partecipare a causa dell’indisponibilità per la data indicata.

