Trani, salma ignota ritrovata in un loculo del cimitero: indagini in corso

Potrebbe essere la storia di un romanzo giallo scritto da Andrea Camilleri, che inizia con il ritrovamente di una salma ignota all’interno di un loculo nel cimitero comunale di Trani. Ad indagare sulla vicenda non c’è Montalbano ma la Polizia Locale coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, che su questo caso ha aperto un fascicolo. Massimo riserbo investigativo viene mantenuto dagli inquirenti su tutta questa storia. Chi da tempo però denuncia un grave malfunzionamento del sistema cimiteriale è il segretario provinciale della DC Franco Nugnes, che da diversi anni ha intrapreso una battaglia per far luce sui disservizi del civico cimitero.

