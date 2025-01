Canosa, camion contro auto nei pressi del casello: due morti

CANOSA – Ancora una notte tragica sulle strade della BAT. Due persone hanno perso la vita in un impatto lungo la SS93 alle porte di Canosa, nei pressi dell’incrocio del casello autostradale, nella notte tra sabato e domenica.

Coinvolti nel sinistro un camion ed un’auto, le cause sono ancora da accertare. Sul posto è giunto il personale del 118, ma l’équipe medica ha potuto soltanto constatare i due decessi. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Seguono aggiornamenti.

