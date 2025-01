Pioggia nella scuola di largo Primavera a Barletta, la spesa prevista sale a 315mila euro

BARLETTA – Il plesso scolastico della Giovanni Paolo II in largo Primavera rappresenta la priorità per il Comune di Barletta, ma per reperire le risorse necessarie bisognerà aspettare l’approvazione del bilancio di previsione. Le previsioni di spesa per la manutenzione, inoltre, sono lievitate dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati dall’amministrazione comunale. Non più 185mila euro per risanare le intercapedini ed evitare le piogge nell’atrio della scuola, bensì 315mila euro che includono anche i lastrici solari, le vetrate e gli ulteriori interventi per mettere in sicurezza l’area.

Le risorse previste nel piano triennale delle opere pubbliche per il 2025 vanno poi ufficializzate. Nel frattempo la scuola primaria di largo Primavera, con i suoi studenti, docenti e personale del plesso, attende novità con un atrio allagato durante le piogge invernali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author