Trani, incendio in autosalone: necessario ossigeno per residente allettato

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Trani dai residenti di Via Superga a causa dell’incendio in un autosalone situato sotto un condominio. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto le fiamme sarebbero divampate a causa dall’autocombustione di uno dei veicoli presenti all’interno dell’attività. Diverse le persone arrivate sul posto anche a causa della colonna di fumo visibile da lontano. Numerosi i mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per portare l’ossigeno ad uno dei residenti del condominio, allettato e quindi impossibilitato a lasciare l’abitazione. Ossigeno necessario anche per uno degli agenti di Polizia Locale intervenuto sul posto dopo aver respirato troppo fumo. Nessun ferito registrato, solo tanto spavento e il grande rammarico del titolare delle attività per i veicoli “andati in fumo”.

