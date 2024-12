Andria, riconoscimento per Giovanna Bruno come “Sindaco dell’anno 2024”

E’ Giovanna Bruno il Sindaco dell’anno. Ad assegnare questo importante riconoscimento alla prima cittadina federiciana il Game Changers Night, l’appuntamento curato dal giornalista Fabio Mollica che monitora anno per anno le attività di politici e imprenditori, sceglendone i più rappresentativi per azioni e risultati. Sobria cerimonia a Palazzo di Città, dove la sindaca ha ritirato il premio, non avendo potuto partecipare alla consegna dei premi a Villa Romanazzi Carducci. Un riconoscimento importante che arriva dopo quello precedente de Il Sole 24 Ore che l’aveva eletta “Primo Sindaco di Puglia”.

